Remo rompe com empresa que explorava o Carrossel e presidente negocia novas parcerias para o local

O Remo encerrou o contrato com a empresa do ex-tenista Guga Kuerten, que utilizou por alguns meses a área do Carrossel, que fica em frente ao Estádio Baenão, na Avenida Almirante Barroso, em Belém. A informação foi confirmada pelo presidente do Remo, Fábio Bentes, que estuda outras propostas para que área seja novamente alugada.

A área do Carrossel é uma das mais valiosas de Belém. Localizada no centro da capital paraense, no bairro do Marco e em frente à principal avenida de Belém, o local estava alugado para a empresa do ex-tenista Gustavo Kuerten, que possuía uma franquia com quadras de tênis, mas o contrato foi encerrado antes do período previsto, já que a empresa não estava repassando os valores do aluguel ao Remo. O presidente do leão Azul, Fábio Bentes, informou ao O Liberal que o clube está negociando com outras empresas um novo aluguel do local.

“O contrato com a empresa [do Gustavo Kuerten] foi rescindido por falta de pagamento. Sim, estamos negociando e analisando algumas possibilidades”, disse.

Palco de comemorações dos azulinos por décadas, a área do Carrossel já foi um grande problema para o Remo em anos anteriores. O local sofria com a penhora, mas nunca chegou a ser leiloado. Mas em 2018 o clube alugou parte do local para uma rede de farmácias e reformou parte do local, que já abrigou festas de aparelhagens, bingo, e uma arena society, além de servir de estacionamento.

Empresa

A equipe de O Liberal entrou em contato com a empresa do Gustavo Kuerten, mas até o momento da publicação não obteve retorno.