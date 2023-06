Remo: atacante Élton é 'carrasco' do Paysandu e já marcou quatro vezes contra os bicolores; vídeo

O Remo anunciou nesta semana a contratação do atacante Élton, de 37 anos, que estava no Juventude-RS até o mês passado, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante é rodado, experiente e teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e possui a fama de “carrasco” quando enfrenta o Paysandu, maior rival do Remo.

Élton sempre deixou seus gols pelos clubes que defendeu e quando enfrentou o Paysandu, não deixou passar as oportunidades e balançou as redes do clube paraense quatro vezes em cinco jogos disputados, todos em partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro entre as temporadas 2015 e 2018. Neste período, o atacante balançou as redes bicolores quando defendeu o Ceará-CE e também o Figueirense-SC. Nesta temporada, o clássico Re-Pa ainda irá acontecer nesta primeira fase, a partida está marcada para o dia 16 de julho, ás 16hm na Curuzu, já que o mando de campo pertence ao Paysandu.

O jogador baiano, que ganhou destaque no Vasco da Gama-RJ e teve passagens pelo Flamengo-RJ, Corinthians-SP entre outros clubes, além de ter jogado no Japão, Portugal e Arábia Saudita, desembarca em Belém nesta semana para realizar exames e testes físicos. Contratado para tentar solucionar os problemas do sistema ofensivo azulino, Élton teve recentemente jogando a Série A pelo Sport-PE e também pelo Cuiabá-MT, no Dourado permaneceu por duas temporadas, até sair para jogar no CSA-AL, no ano passado, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do Azulão para a Série C.

Confira os jogos e assista aos gols de Élton contra o Paysandu:

23.06.2015 - Paysandu 1 x 0 Vitória-BA - Série B - Sem gols

26.09.2015 - Vitória-BA 3 x 1 Paysandu - Série B - Sem gols

28.07.2017 - Payandu 1 x 2 Ceará-CE - Série B - Marcou gol

14.11.2017 - Ceará-CE 2 x 0 Paysandu - Série B - Marcou gol

13.11.2018 - Figueirense-SC 2 x 3 Paysandu - Série B - Marcou dois gols

