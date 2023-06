Remo anuncia atacante Élton, ex-Vasco e Flamengo, para a sequência da Série C

O Remo anunciou, na tarde desta quarta-feira (14), a contratação do atacante Élton, de 37 anos. O jogador estava no Juventude, clube que disputa a Série A do Brasileiro, mas teve poucas oportunidades na temporada - apenas três partidas e nenhum gol.

Élton se tornou mais conhecido no futebol brasileiro em 2008, quando se destacou na Série B, pelo Santo André. Após marca 19 gols em 55 partidas, foi contratado pelo Vasco da Gama para disputar a Segundona do ano seguinte. Em 119 jogos com a camisa do clube, Élton marcou 52 gols.

Depois, o centroavante passou por clubes como Braga-POR, Corinthians, Vitória, Flamengo, Náutico, Al-Nassr, Ceará, Figueirense, Sport, CSA e Cuiabá. No ano passado, disputando a elite pelo Dourado, Élton marcou 10 gols em 28 partidas no ano.

No Remo, Élton chega para fazer frente a Fabinho. Com o recuo de Muriqui, para jogar como um camisa 10, o Leão ficou com poucas opções para disputar a titularidade da camisa 9. Com isso, o Leão trouxe Élton, para disputar posição com Fabinho.

O time azulino volta a campo no sábado (17), às 16h30, contra o Pouso Alegre, no Estádio Manduzão. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Nome: Élton Rodrigues Brandão

Idade: 37 anos

Naturalidade

Iramaia (BA)

Posição: Centroavante

Altura: 185 cm

Clubes por onde passou: Vasco da Gama, Sport, Ceará, Cuiabá, CSA e Juventude, Sport, Figueirense, Ceará, Red Bull Brasil, JEF-JAP, Vitória, Flamengo, Al Nassr-ARA, Náutico, Vitória, Corinthians, Braga-POR, Santo André, São Caetano, Iraty, Legia-POL e Coritiba.