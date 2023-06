Conheça os pontos fortes de Marcelo, novo contratado do Remo para a Série C; vídeo

O Remo anunciou nesta terça-feira (13) a contratação do meia Marcelo, de 34 anos, como mais um reforço para a disputa da Série C do Brasileirão. O jogador, que disputou apenas nove jogos como profissional em 2023, deve ajudar o Leão Azul prioritariamente em dois quesitos: bolas paradas e chutes de fora da área. Pelo menos foi o que revelou uma análise feita pelo Núcleo de Esporte de O Liberal de alguns jogos do atleta.

Segundo o levantamento, Marcelo pode atuar como meia central, como um típico camisa 10, ou como segundo volante, caindo pelo lado direito. Nessas duas posições, o jogador fez campanhas sólidas no Brasileirão, disputando a Série B pelo Operário-PR e a Série C pelo Volta Redonda.

Devido ao posicionamento em campo, na faixa central, o jogador tem como grande atributo os lances de fora da área. Pelo Operário-PR, o jogador fez alguns dos seus 14 gols pelo clube dessa forma.

Além disso, percebe-se que o jogador tem bastante habilidade para bolas paradas. No Operário-PR, Marcelo era o cobrador oficial de escanteios e, eventualmente, cobrava faltas e pênaltis.

No Remo, Marcelo deverá ter a concorrência de alguns jogadores no setor. Atualmente, o Leão possui vários atletas que podem fazer funções de meia e segundo volante, mas os mais utilizados são Rodriguinho, Soares, Pablo Roberto, Laranjeira, Álvaro, Matheus Galdezani e Gustavo Bochecha.

O Remo entra em campo pela Série C neste sábado (17), às 16h30, contra o Pouso Alegre-MG, fora de casa, pela nona rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.