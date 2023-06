Novo reforço do Remo chega a Belém para os exames médicos; confira

O novo meia do Remo, Marcelo, de 34 anos, já está em Belém, para passar pelos exames médicos, no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), no Estádio do Baenão. O jogador foi anunciado pelo Leão na última terça-feira (13).

Com a chegada de Marcelo, o técnico azulino, Ricardo Catalá, conta com as seguintes opções para o meio ofensivo: além do reforço, há também Álvaro, Pablo Roberto, Rodriguinho e Soares.

O Remo volta a campo no próximo sábado (17), às 16h30, no Estádio Manduzão, contra o Pouso Alegre. Acompanhe a cobertura completa pelo portal OLiberal.com.