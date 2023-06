Remo está no 'Top 3' do ranking de público da Série C; Paysandu ocupa a 8ª posição; veja a lista

A Série C do Brasileiro é a principal competição dos clubes paraenses na temporada. Remo e Paysandu estão na zona de rebaixamento e a rivalidade só aumenta, inclusive fora de campo, nas arquibancadas. O site “Sr Goool”, fez o levantamento da média de público dos 20 clubes da terceira Divisão e o Remo está no “Top 3” de times que mais levou torcida aos estádios na Série C.

O Remo é o vice-líder no ranking de clubes que levaram mais torcida aos jogos nesta Série C. O Remo possui uma média de 5.979 torcedores por partida na terceirona, ficando atrás apenas do América-RN, que tem uma média de público de 6.591. Fechando o “TOP3” está o Figueirense-SC, o clube catarinense leva em média 5.738 torcedores por confronto em casa.

A lista segue com o tradicional Náutico-PE, Pouso Alegre-MG, CSA-AL, e Botafogo-PB. Na 8ª posição aparece o Paysandu, que possui uma média de 3.048 torcedores por partida nesta Série C. O Operário-PR com 2.400 e o Confiança-SE 2.126 de média, fecham os 10 clubes com mais presença de torcedores por partida.

Veja a lista completa

1 – América-RN – 6.581 (média por jogo)

2 – Remo – 5.979

3 – Figueirense-SC – 5.738

4 – Náutico-PE – 5.672

5 – Pouso Alegre-MG – 3.715

6 – CSA-AL – 3.569

7 – Botafogo-PB – 3.311

8 – Paysandu – 3.048

9 – Operário-PR – 2.400

10 – Confiança-SE – 2.126

11 – São Bernardo-SP – 1.464

12 – Manaus-AM – 1.356

13 – Brusque-SC – 956

14 – Amazonas-AM – 429

15 – Altos-PI - 358

16 – Aparecidense-GO – 343

17 – Ypiranga-RS – 292

18 – Volta Redonda-RJ – 207

19 – Floresta-CE – 112

20 – São José-RS - 108