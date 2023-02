Vaza imagem do novo terceiro uniforme do Remo para 2023, a camisa 'Triunfo'; veja

A nova camisa do Remo para 2023 teve a imagem vazada na última sexta-feira. Chamado de Triunfo, o uniforme será utilizado pelo Leão como a terceira opção para partidas do ano e a venda inicia nesta semana, após o aniversário de 118 anos do clube - como já havia sido adiantado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal em janeiro.

A camisa, confeccionada pela fornecedora de material esportivo do Remo, a Volt, é roxa com detalhes em azul-marinho e traz no peito uma reestilização do que foi o segundo escudo da história do clube, utilizado entre 1911 e 1914, quando a agremiação azulina ainda se chamada Grupo do Remo - a mudança para "Clube do Remo" foi oficializada em 1914, mas o futebol passou a ser uma modalidade disputada pelo Remo em 1913, ou seja, há 110 anos.

Escudo foi utilizado pelo Remo depois da reorganização do clube, em 1911 até 1914 (Divulgação/Remo)

O Remo ainda não informou valores nem a data certa do início das vendas das camisas. Na sexta-feira, o Leão anunciou a venda de um copo alusivo à camisa Triunfo.