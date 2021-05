FOTOS: relembre as camisas das últimas 10 participações do Remo na Série B

O torcedor azulino vive a expectativa da estreia do Remo na Série B. O Leão não disputa a competição desde 2007 e volta à figurar entre os 40 melhores clubes do Brasil, após passar o momento mais complicado da sua história. Para relembrar as participações azulinas, separamos as camisas das últimas 10 participações do Time de Periçá na Série B.

As camisas fazem parte do acervo do colecionador Igor Moraes, que possui uma das maiores coleções de uniformes do Remo. As últimas 10 participações do Remo na Série B ocorreram nas temporadas: 2007, 2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 e 1997.

VEJAS AS CAMISAS DE CADA ANO