Paysandu: Hélio dos Anjos desembarca em Belém após férias e diz: 'teremos um grupo muito forte'

Após as férias e com o objetivo alcançado com o acesso à Série B, o técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, desembarcou no início da tarde desta terça-feira (12), no Aeroporto Internacional de Belém, para dar início aos trabalhos de pré-temporada do Papão, que terá um ano cheio de competições em seu retorno à Segunda Divisão nacional. O técnico falou que o período de férias foi também de trabalho e garantiu um time forte e competitivo para 2024.

“Ganhamos tudo isso dentro de campo, com a participação total do nosso torcedor. Sabemos da responsabilidade esse ano, trabalhamos bastante durante as férias em busca de contratações. As coisas vão acontecer com naturalidade e pode ter certeza que teremos um grupo muito forte para temporada que vamos iniciar agora”, disse.

O Paysandu iniciou um trabalho online com os jogadores que já tinham contrato com o clube, com treinamentos em casa. O Papão iniciará na próxima quinta-feira (14), os exames médicos com alguns atletas para dar início à pré-temporada.

Hélio dos Anjos foi peça fundamental na conquista do acesso do Paysandu à Série B do campeonato Brasileiro. O treinador ajustou as bases salariais com o clube paraense e decidiu permanecer no clube e colocar em prática um projeto de reestruturação da agremiação e buscar o desejado acesso à Série A, competição que o Papão não joga desde 2005.

O período de treinamentos do Papão será dividido em duas partes, com a primeira sendo em Belém, iniciando no dia 14 e terminando no fim do ano. A segunda, inicia no dia 3 de janeiro e vai até o dia 19 e será realizada no município de Barcarena (PA), local que vem recebendo o Papão nos últimos anos. Vale ressaltar que os jogadores terão um período de pausa neste mês de dezembro, para as festas de natal e também réveillon.

Nem todos os atletas farão parte desse período de pré-temporada. Os jogadores Diogo Silva, Bryan, Gabriel Bispo e Hyuri, ficarão de fora neste primeiro momento, já que cumprem férias, em um período estabelecido por lei, já que estavam atuando em divisões acima da série C. Esses jogadores possuem previsão de cegada a Belém após o dia 25 de dezembro.