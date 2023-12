Especulado no Paysandu, Aylon assina pré-contrato com o Ceará

Especulado como um possível reforço do Paysandu para a temporada de 2024, o atacante Aylon reservou o destino a outra equipe. O jogador assinou um pré-contrato com o Ceará, equipe que vai disputar a Série B do Brasileirão. O anúncio do acordo foi feito nesta terça-feira (12).

Nesta temporada, Aylon teve um dos anos maios goleadores da carreira. Pelo Novorizontino-SP, clube que defendeu em 2023, o atacante disputou 55 partidas, marcou 14 gols e deu 5 assistências. O clube paulista foi o 5º colocado da Segundona.

O Papão chegou a abrir negociações com o atleta, mas o acordo não foi concretizado. Além do time bicolor e do Ceará, o atleta foi especulado no Juventude-RS, clube que disputará a Série A em 2024.

Passagem no Paysandu

Em 2015, também durante uma campanha bicolor na Série B, Aylon foi um dos jogadores mais utilizados pelo Paysandu na temporada. Na ocasião o jogador veio por empréstimo do Internacional-RS e caiu nas graças da torcida. Foram 47 jogos disputados pelo Papão, oito gols marcados e uma assistência.

A campanha na tabela da Segundona também agradou à Fiel. Naquele ano, o Papão terminou o ano na sétima colocação, com 60 pontos conquistados. O clube bicolor chegou a liderar o torneio no primeiro turno, mas perdeu fôlego na segunda metade do campeonato.