Com Remo e Paysandu, Parazão Feminino tem data da final definida; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a data e o horário da final do Campeonato Paraense de Futebol Feminino 2023. De acordo com a entidade, a partida será disputada nesta quarta-feira (13), às 9h30 da manhã, no estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. Remo e Paysandu são as equipes na briga pelo título.

VEJA MAIS

A partida será jogo único, ou seja, em caso de empate após os 90 minutos, a disputa do título será por meio das penalidades máximas. Quem vencer conquista o título paraense da temporada.

Para o Remo, vale o tricampeonato consecutivo, enquanto que para o Paysandu, o jogo pode valer o título inédito no futebol feminino.