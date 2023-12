Rival do Remo na Série C 2024 fecha com zagueiro campeão pelo Paysandu

Com a aproximação do final do ano, os clubes correm para montar o elenco e iniciar a pré-temporada. O Figueirense-SC, clube que está na Série C e será adversário do Remo, anunciou em suas redes sociais alguns jogadores para 2024 e um deles é o zagueiro Genilson, ex-Paysandu.

O Figueira tenta o retorno à Série B e fechou com alguns atletas, como o lateral-direito Cedric, os volantes Matheus Farinha, JP Iseppe e do técnico João Burse, além, do zagueiro Genilson, de 33 anos, que defendeu a camisa do Paysandu nas temporadas 2022 e início de 2023.

VEJA MAIS

O zagueiro natural de Duque de Caxias (RJ), teve passagens pelo Tigres-RJ, Vasco da Gama-RJ, além do Fortaleza-CE, Sampaio Corrêa-MA, São Bernardo-Sp, Criciúma-SC e Guarani-SP e por último estava jogando a Série B pelo ABC-RN, equipe que foi rebaixada para a Terceirona.

Pelo Paysandu, Genilson esteve em campo 62 partidas e tinha a fama de ser “zagueiro-artilheiro”. O jogador marcou oito gols com a camisa do Papão e exerceu um papel de liderança no grupo de 2022 e levantou a taça de campeão da Copa Verde, o tricampeonato do Paysandu na competição regional. Em 2023 iniciou como titular, mas foi perdendo espaço e deixou o clube.

A Série C do Campeonato Brasileiro em 2024 mais uma vez contará com 20 clubes. Neste ano só o Remo irá representar o Pará e a Região Norte. Os oito primeiros colocados, após 19 rodadas, se classificam para o quadrangular final. Os dois melhores colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B de 2025 e os líderes de cada chave decidem o título da Terceirona.