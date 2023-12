Técnico do Paysandu lamenta não renovação com Mário Sérgio e cita Nicolas como substituto

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, falou nesta quinta-feira (14) sobre o atacante Mário Sérgio, artilheiro do Papão na temporada de 2023, mas que não teve o contrato renovado com o Papão. Segundo o treinador, era de interesse do Bicola manter o jogador no elenco. No entanto, ele indica que o empresário do atleta pode ter atrapalhado a negociação.

"O Mário Sérgio foi importantíssimo. Em momento algum nós não queríamos ficar com ele. Tem que perguntar ao empresário dele porque o Mário não ficou. Todas as propostas foram feitas. A primeira proposta feita pelo empresário foi para o Paysandu recuar. O clube buscou, brigou e não tenho nada contra o Mário", disse.

Segundo Hélio dos Anjos, quem deve exercer a mesma função de Mário Sérgio, só que na temporada de 2024, é o atacante Nicolas, fechado com o Papão, mas ainda não anunciado oficialmente pelo clube.

"O Nicolas é parecido com o Mário. Um tem um fundamento melhor, outro tem outro fundamento, mas no final todos são jogadores de área", explicou.

