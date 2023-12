Hélio dos Anjos elogia contratações do Paysandu para 2024: 'São belos nomes'

No início da pré-temporada do Paysandu, o técnico Hélio dos Anjos falou com a imprensa na tarde desta quinta-feira (14), no estádio da Curuzu, em Belém. Logo nas primeiras perguntas feitas pelos jornalistas, o treinador precisou falar sobre futuras contratações. Segundo dos Anjos, os jogadores anunciados pelo Papão até o momento são bons, o que dá confiança à equipe que vai disputar três competições no próximo ano.

"Discuti com a direção todos os perfis de contratações. A pegada do segundo semestre é de domingo a domingo, falando de série C. Já na Série B é diferente. As contratações são belos nomes, vamos errar, acertar e elas precisam ser julgadas quando iniciar a competição", explicou.

Apesar de Hélio elogiar as contratações, os torcedores do Paysandu não estão satisfeitos com os anúncios. Segundo parte da Fiel, o Papão tem trazido atletas "desconhecidos" e com pouca rodagem. Um exemplo é o atacante Leandro, anunciado na última quarta-feira (13) e que jogou apenas uma partida na última temporada.

Segundo Hélio, no entanto, Leandro foi bem avaliado pelo departamento de scout bicolor. Além disso, o treinador do Papão afirmou que o conhecimento de mercado influenciou na escolha pelo atacante ex-Palmeiras.

"Leandro foi titular no Kashima [Antlers, do Japão]. Eu tenho uma relação com os treinadores e dele não tenho qualquer dúvida. Eu sei os motivos dele ter feito pouco jogos. No Japão é diferente, ele cumpre o contrato, está no ápice, teve suas diferenças com um treinador e por isso ele cumpriu seu contrato até o último dia", disse. Ele ainda complementou:

"Buscamos o perfil de ser competitivo. Não vamos abrir mão da competitividade, quero técnica e saúde. O sarrafo da nossa equipe subiu muito".

Pré-temporada

Nesta quinta-feira (14), estarão em Belém os seguintes jogadores: Claudio Vitor, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira (goleiros); Lucas Maia, Naylhor, Paulão, Wanderson e Carlão (zagueiros); Edílson (lateral-direito); Geferson (lateral-esquerdo); João Vieira, Netinho e Val Soares (volantes); Juninho e Robinho (meias); Roger, Vinícius Leite e Leandro (atacantes).

Os jogadores Diogo Silva (goleiro), Bryan (lateral-direito), Gabriel Bispo (volante) e Hyuri (atacante), que continuam de férias conforme o período estabelecido por lei, devem chegar à capital paraense após o Natal.