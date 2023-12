Paysandu anuncia atacante do futebol japonês, com passagem por Palmeiras e Santos; veja

O Paysandu segue anunciando nomes para compor o plantel de 2024. O último nome divulgado pelo clube foi do atacante Leandro Moura, de 30 anos. O jogador com passagens por Grêmio, Palmeiras e Santos, está no futebol japonês desde 2017 e retorna ao Brasil para defender o Papão da Amazônia.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Embora sua temporada de 2023 não tenha sido das mais produtivas, Leandro Moura tem um histórico positivo pelas equipes onde passou. Foi revelado no Gama-DF, e em 2011 estreou pelo Grêmio, sob o comando do técnico Renato Portaluppi. Permaneceu em Porto Alegre até 2013, transferindo-se em seguida para o Palmeiras.

Neste mesmo ano, em partida da Série B, o atacante enfrentou o Paysandu, que na época ainda contava com Yago Pikachu. Os dois times jogaram em São Paulo. O Verdão ganhou a partida por 3 a 2, de virada, sendo o terceiro marcado por ele. Veja:

Depois da passagem pelo Verdão defendeu o Santos e o Coritiba, até optar por jogar no Japão, fechando contrato com o Kashima Antlers, onde permaneceu até 2019. Por fim, fechou com o FC Tokyo e ficou por lá nas três temporadas seguintes. Em 2023, disputou apenas uma partida na temporada, na derrota para o Cerezo Osaka por 1 a 0, no dia 3 de agosto.