Paysandu reúne elenco e dá pontapé inicial à temporada de 2024

O elenco bicolor inicia nesta quinta-feira (14) sua jornada em preparação à temporada 2024. Os bicolores se apresentam esta manhã, no estádio da Curuzu, para realizar os primeiros trabalhos, não ainda sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. A tônica da apresentação será voltada para a realização de exames médicos e físicos.

Já durante a tarde será a vez do técnico Hélio dos Anjos entrar em campo para conceder uma entrevista coletiva, que servirá para expor a base do trabalho para os próximos meses, com preenchido com quatro competições oficiais: Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

A pré-temporada foi dividida em duas partes: a primeira em Belém, que vai até o final do ano, e a segunda, de 3 a 19 de janeiro, em Barcarena, região nordeste paraense. Durante a maior parte dos dias de trabalho, os jogadores terão treinos em dois períodos, com uma pausa no Natal (de 23 a 25 de dezembro) e no Réveillon (de 30 de dezembro a 1º de janeiro).

Nesta quinta-feira (14), estarão em Belém os seguintes jogadores: Claudio Vitor, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira (goleiros); Lucas Maia, Naylhor, Paulão, Wanderson e Carlão (zagueiros); Edílson (lateral-direito); Geferson (lateral-esquerdo); João Vieira, Netinho e Val Soares (volantes); Juninho e Robinho (meias); Roger, Vinícius Leite e Leandro (atacantes).

Os jogadores Diogo Silva (goleiro), Bryan (lateral-direito), Gabriel Bispo (volante) e Hyuri (atacante), que continuam de férias conforme o período estabelecido por lei, devem chegar à capital paraense após o Natal.