Agente de Hélio dos Anjos comenta sondagem do Juventude: 'tem contrato com o Paysandu'

Após ter sido sondado pela diretoria do Sport-PE, no mês de novembro, o técnico Hélio dos Anjos, que possui contrato com o Paysandu, foi sondado pelo Juventude-RS, clube que conquistou o acesso à Série A, segundo o jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio de Janeiro. A equipe de O Liberal conversou com o agente do treinador, que afirmou que não existe nada oficial por parte do clube gaúcho.

Hélio dos Anjos já treinou o Juventude e seu nome é sempre ventilado no clube Jaconero. O agende de Hélio dos Anjos, Thiago Sampaio, informou à equipe de O Liberal, que caso tenha algo formal, tudo será repassado diretamente ao presidente do Paysandu, Maurício Etinger, o executivo de futebol Ari Barros, além do vice-presidente Roger Aguilera.

O técnico Hélio dos Anjos desembarcou ontem à tarde em Belém, para iniciar a pré-temporada com alguns atletas. Peça importante no acesso do Paysandu à Série B, Hélio dos Anjos acertou a sua permanência com o clube paraense e tem o Papão como um desafio na carreira, porém, não é descartada uma saída, já que existe uma multa contratual e, caso algum clube queira os serviços do treinador, terá que efetuar o pagamento da multa.