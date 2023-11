Exclusivo: Especulado no Sport-PE, Hélio dos Anjos diz: 'O Paysandu é o principal projeto de vida'

O Sport-PE perdeu para o Vitória-BA, em Salvador (BA), pela penúltima rodada do Brasileiro da Série B e já não depende apenas de si, para conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. A derrota deixou o clube pernambucano na oitava colocação e culminou com a saída do técnico Enderson Moreira, após a partida. O nome do técnico Hélio dos Anjos é ventilado nos bastidores do clube do Leão da Ilha, porém, em entrevista exclusiva ao O Liberal, Hélio dos Anjos afirma que o compromisso que possui é somente com o Paysandu e que está trabalhando para executar um projeto desenvolvido para o clube paraense, que irá disputar a Série B do ano que vem.

Aos 65 anos e com passagens pelo Sport, Hélio dos Anjos teve oi nome especulado no Leão da Ilha, para assumir o comando da equipe para a próxima temporada, conquistando o acesso à Série A ou não, porém, o técnico falou que trabalha pensado exclusivamente no Paysandu e, que, neste final de semana esteve à frente de processos internos e discutindo assuntos internos com o executivo e membros da diretoria do Papão. Hélio dos Anjos foi categórico ao afirmar que é técnico do clube alviceleste e quer seguir o projeto idealizado para a equipe em 2024.

“Estou respondendo em respeito ao O Liberal, em um domingo de comemoração de três anos ao meu neto. Qualquer assunto que surgir, não tenho que dar satisfação, pois realmente sou treinador do Paysandu. Tenho um contrato com o Paysandu, inclusive um contrato antigo, até dia 31 de dezembro, tenho contrato assinado com o Paysandu. Hoje no início do dia o trabalho que eu tive foi com o Paysandu, discutindo com o Ari [Barros, executivo do clube], o trabalho que tive ontem, foi falando com o Roger [Aguilera, vice-presidente do Paysandu], falando com a direção. Então não tenho que falar nada sobre questões do Sport, pois sou treinador do Paysandu, tenho contrato, estou trabalhando muito, mesmo estando distante. É essa a situação, é só isso que tenho a falar. O Paysandu é o principal projeto que tenho na minha vida e estamos trabalhando para colocar isso em prática e fazer o melhor para o Paysandu”, disse.

Hélio dos Anjos continuará na Curuzu para 2024 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Executivo Ari Barros

O executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, informou que o clube bicolor não irá se pronunciar sobre o caso, pois não existiu nada concreto em relação ao interesse do Sport em ter o Hélio dos Anjos no comando.

“Eu não posso me posicionar por algo que não é concreto. Se o Sport ou outro clube quiser contratar um profissional que tem contrato conosco, a gente senta e conversa. Agora em cima de boatos não tem como responder”, falou.

Comandante

Hélio dos Anjos teve um acerto com o Paysandu o último no dia 19 de outubro, após conquistar o acesso com o Papão à Série B. O clube informou que ele ficará pera a temporada 2024 e contou com a vinda de seu agente, para acertar com a diretoria alviceleste a sua permanência. Hélio retornou ao Paysandu em junho desta temporada, quando o clube bicolor brigava contra o rebaixamento na Série C, porém, a temporada terminou para o Papão da melhor forma possível, conquistando o principal objetivo do clube no ano, que era o retorno à Série B após cinco anos.