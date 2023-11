Comissão técnica do Paysandu planeja atividades online para atletas antes da apresentação oficial

A delegação do Paysandu iniciará suas atividades com olhos voltados à temporada de 2024 a partir desta segunda-feira (20). Após um período prolongado de férias, os jogadores receberão um cronograma de atividades a ser executado remotamente, sob a supervisão dos preparadores físicos Thomaz Lucena e Ernandes Holanda.

A última sessão de exercícios dos atletas sob a supervisão do clube ocorreu em 11 de outubro, durante um amistoso contra o Castanhal. Desde então, passaram-se mais de 30 dias sem atividades no estádio da Curuzu, devido a ajustes no calendário de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que antecipou o término da Série C em quase um mês.

Apesar disso, o preparador físico Thomaz Lucena acredita que muitos jogadores continuaram ativos durante as férias, trabalhando com seus treinadores pessoais, necessitando assim de um cronograma específico para o período.

“Sabemos que muitos atletas permanecem ativos, trabalhando com seus personais. Inclusive, no início das férias já fiz cartilhas de treinamentos para os atletas que quisessem seguir um protocolo de treinamento, mesmo nas férias, porque a gente acredita que o atleta está muito mais consciente no seu dever e na sua função na profissão, que é cuidar do seu próprio corpo. Além disso, sabemos também que o atleta precisa de um pouco de descanso para curtir a família e fazer aquilo que lhe cai bem”, garante.

Porém, ele cita a importância de um retorno rápido às atividades para um melhor desempenho na temporada. “Foi pensando nisso que decidimos passar treinamentos on-line para os atletas três semanas antes da apresentação oficial, que vai ser no dia 14 de dezembro. Vamos iniciar uma cartilha de treinamento mais direcionada, na qual os atletas vão estar fazendo trabalhos de força, trabalhos de resistência aeróbia e anaeróbia, para que consiga antes da pré-temporada criar uma base bem sólida tanto de desenvolvimento de força, como de desenvolvimento cardiorrespiratório”, prossegue.

Considerando o período de férias dos atletas, a flexibilidade será chave na programação, permitindo que os treinos diários sejam adaptados aos horários preferidos pelos jogadores.

"Esses treinos vão ser diários, porém haverá períodos de folga, já que eles estão de férias. Outro detalhe importante é que esses treinamentos não devem ser feitos obrigatoriamente em um horário “x”, nós vamos passar a atividade para eles um dia antes da sessão de treino, e aí eles vão escolher o melhor horário para treinar. Se conseguir treinar de manhã, ótimo; se for de tarde, ótimo; e se for de noite, da mesma forma, o importante é o atleta cumprir com o que foi programado para ele, para que possa no fim desse processo de treinamento on-line, se apresentar na pré-temporada da melhor maneira possível, precisando apenas de poucos ajustes, para que a gente possa desenvolver ainda mais as capacidades físicas e fisiológicas na nossa preparação”, encerra.

O trabalho vai contemplar apenas os atletas com contrato vigente ou em negociação de renovação participarão desse período de treinamentos. A pré-temporada do Paysandu começará em 14 de dezembro, com atividades em Belém, no Estádio Banpará Curuzu e no CT Raul Aguilera. Em janeiro, o grupo se deslocará para Barcarena, na região nordeste do Estado, antes da estreia no Parazão 2024.