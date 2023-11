Paysandu: Zagueiro que conquistou acesso à Série B negocia permanência e diz: 'está caminhando'

O Paysandu conquistou neste ano o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, competição que não disputava desde 2018. O clube paraense está no mercado atrás de jogadores para montar o elenco de 2024, mas também conversa com atletas que estiveram na campanha do acesso para uma possível renovação contratual, como é o caso do zagueiro Wanderson, de 29 anos, que negocia a sua permanência no Papão.

O defensor conversou com o núcleo de esportes de O Liberal e disse que o clube está negociando com ele para 2024 e que as tratativas caminham para um final feliz.

“A negociação está caminhando da melhor maneira possível. Tudo está sendo conversado com o meu empresário. Está na mão dele, apenas tenho que aguardar”, disse o zagueiro.

Wanderson afirmou que o desejo é permanecer no Paysandu para a próxima temporada, avaliou a temporada atual e projetou o ano de 2024 pelo clube bicolor.

“Lógico [que quero ficar no Paysandu]. A temporada de 2023 foi de muito aprendizado. Sabíamos que a Série C era de extrema dificuldade, com clubes qualificados, mas graças à entrega do nosso grupo, junto com a comissão técnica e diretoria, conseguimos êxito. Espero que em 2024 seja um ano de muitas glórias, vitórias e que possamos conquistar títulos para grande nação. Espero deixar um legado dentro do clube”, finalizou.

O zagueiro é natural de São Luís (MA) e realizou 34 partidas com a camisa do Paysandu nesta temporada, sendo titular em 25 deles. Antes de jogar pelo Papão, Wanderson teve passagens pelo Moto Club-MA, Timon-MA, Sampaio Corrêa-MA, Guarany de Sobral-CE, Juventude Samas-MA, Atlético-PB, Maranhão-MA e Tocantinópolis-TO.

Wanderson foi bastante elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos após as partidas e, em uma de suas entrevistas, afirmou que o zagueiro possui nível de jogador da Série A do Campeonato Brasileiro. Wanderson está de férias em São Luís (MA).