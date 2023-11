Fato raro! Virada de ano sem troca de técnico em Belém

Paysandu segue com Hélio dos Anjos, o Remo com Ricardo Catalá e a Tuna com Júlio César Nunes. O Santa Rosa só aguarda o "ok" do Paysandu, onde João Nasser Neto é funcionário, para confirmá-lo. Enfim, uma virada de ano sem troca de técnico em Belém. Se não for inédito, o fato é muito raro.

A continuidade de Hélio dos Anjos no Papão sempre pareceu óbvia. A torcida jamais aceitaria troca. No caso de Ricardo Catalá, as opiniões se dividem na nação azulina. Mas foi uma decisão acertada do clube. Catalá mostrou seriedade, competência e determinação em fazer sucesso no Leão. A continuidade é oportuna, sensata e promissora.

Dois frutos do Remoo terão Neymar como patrão

O atacante Wallace, 22 anos, e o volante Pingo, 21 anos, frutos da base do Remo, tem pré-contrato assinado com o Monte Azul, clube paulista cuja SAF foi comprada por Neymar (pai e filho) e Émerson Sheik. Ambos defenderam o Santa Rosa no acesso ao Parazão 2024.

Wallace fez 5 gols em 11 jogos pelo Santinha, já tendo no currículo o Remo, o Barra/SC e o Resende/RJ. Pingo teve rápida e pífia passagem pelo Santa Cruz/PE ao ser liberado pelo Leão Azul e recomeçou no Santinha de Belém. Se os pré-contratos forem convertidos em contratos, o Santa Rosa terá os seus direitos econômicos por ter funcionado como vitrine da dupla.

BAIXINHAS

* Santa Rosa em junho e o Castanhal em setembro, dois clubes paraenses que completam 100 anos em 2024. O Santinha descartou o deslocamento para o interior e vai mandar seus jogos no Mangueirão. O Japiim, na incerteza de poder contar com o Modelão, está preparando o seu estadinho, na área do CT.

* Faltam 16 dias para a festa da pré-inauguração do CT do Paysandu, em Águas Lindas, Ananindeua. Com ex-jogadores que brilharam pelo clube na Libertadores de 2003, serão apresentados o primeiro campo e os vestiários provisórios, em contêineres.

* Hoje, 15:30, a coletiva de Ricardo Catalá, sob expectativa de revelações importantes para a torcida azulina. O técnico e a diretoria estão em trabalho intenso nas sondagens e negociações para contratações de atletas. Ao mesmo tempo, o clube avança nas negociações com executivo.

* Zagueiro Wanderson ainda negocia a renovação de contrato com o Paysandu. O empresário do atleta está exigindo a valorização do atleta pelo sucesso que fez na gloriosa campanha bicolor na Série C.

* Justamente quando poderia usufruir do prestígio de ter sido campeão brasileiro Série C, pelo Amazonas, o atacante paraense Douglas Santos, fruto da Desportiva, tem contra si a acusação de agressão a uma moça em Belém. O fato teria ocorrido no último sábado.

* Outro paraense campeão pelo Amazonas é o zagueiro Álisson, natural de Pitimandeua/Inhanpagi, que já havia defendido a Onça na ascensão da Série D para a Série C, agora também à Série B. Giovanni Augusto e Rodrigo Andrade, frutos do Paysandu, são campeões brasileiros da Série B pelo Vitória.

* Fim de ano perfeito para Emerson Almeida. O técnico paraense conduziu o São Raimundo à 1.ª divisão amazonense e em seguida o Canaã à elite paraense. Esta semana teve o contrato assinado para comandar o caçula Canaã no Parazão.