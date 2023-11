Vice-presidente do Paysandu garante lançamento do uniforme principal no dia da entrega do CT

No próximo dia 2 de dezembro, o Paysandu deve fazer a entrega oficial do Centro de Treinamento do clube, localizado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. A expectativa do clube é para a conclusão de um campo de futebol para uso do elenco profissional a partir da temporada de 2024.

A informação foi passada pelo vice-presidente de gestão do clube, Fred Cabral, durante participação no podcast "Diário Paysandu". Segundo ele, a diretoria vem se esforçando para preparar o local de treinos, uma vez que a Curuzu deve ser usada apenas para jogos oficiais, revezando a quantidade de partidas com o Mangueirão. Assim, o Centro de Treinamento será o único local reservado para treinos. Veja:

Além disso, conforme anunciado, durante a entrega do Centro de Treinamento, o Papão da Amazônia deve lançar oficialmente o novo uniforme, que deve, em seguida, entrar em comercialização. "Estamos programando a inauguração do CT para o próximo dia 2 de dezembro. Junto a isso vamos vincular o lançamento do nosso uniforme 1 e o mesmo já estará à venda nas lojas, para a aquisição do nosso torcedor", explica.

Após o término da temporada, com o acesso à Série B garantido, a diretoria alviceleste deu início a uma grande reforma no gramado da Curuzu, que deve durar pelos próximos dois meses, com inauguração prevista já no Campeonato Paraense.