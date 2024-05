Grêmio fica no empate com o Operário-PR pela terceira fase da Copa do Brasil

Nada de gols no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil entre Operário e Grêmio na noite desta terça-feira (30), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

A volta está marcada para o dia 22 de maio, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Quem vencer está nas oitavas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O primeiro tempo teve o Operário com mais posse de bola, mas o Grêmio foi quem criou as melhores oportunidades. Logo aos 5 minutos, Gustavo Martins cabeceou e Rafael Santos defendeu. Na sequência, Everton Galdino fez jogada individual e, mesmo sem ângulo, finalizou para mais uma defesa do goleiro.

Depois de um início promissor, a partida caiu de ritmo e só foi voltar a ficar agitada no fim do primeiro tempo. Aos 40, Cristaldo recebeu lançamento de Rodrigo Ely e se esticou todo para tirar de Rafael Santos, mas a bola foi afastada pela zaga adversária. Cinco minutos depois, Diego Costa fez jogada individual e ajeitou para o camisa 10 mandar na rede pelo lado de fora.

Na volta do intervalo, o Operário quase abriu o placar no primeiro minuto. Ronaldo fez o papel de pivô e deixar Cássio Gabriel na cara de Caíque, mas o meia chutou errado e perdeu uma grande oportunidade. A resposta do Grêmio veio em finalização de Everton Galdino em cima de Rafael Santos.

A partida ficou aberta nos minutos finais e o Operário quase abriu o placar com Ronaldo, mas Rodrigo Ely travou na hora da finalização.