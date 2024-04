Na Bolívia, Grêmio perde para o The Strongest na estreia na Libertadores

O Grêmio perdeu por 2 a 0 para o The Strongest em La Paz, na Bolívia, na noite desta terça-feira (2), na primeira rodada da competição. O Tricolor entrou em campo com o time reserva e sentiu a altitude da cidade. Ursino e Triverio marcaram os gols do time da casa.

O Grêmio está no grupo C da Libertadores e com a derrota, começou esta primeira fase na lanterna. Nesta quarta-feira (3), o Huachipato e o Estudiante se enfrentam e fecham a primeira rodada da chave.

O tricolor gaúcho optou por estrear na Libertadores com o time reserva. Assim, logo no início do jogo, o Strongest começou melhor e dominou a partida. Contudo, os donos da casa não tinham tanta efetividade.

Apesar disso, aos 15 minutos, Lino fez um cruzamento para Ursino, que estava livre na área e cabeceou para o gol. Após isso, o Grêmio despertou e tentou empatar o jogo. O time brasileiro teve algumas chances, mas não converteu.

Nos minutos iniciais do segundo tempo o Grêmio teve algumas chances de empatar e mudar o cenário do jogo, contudo, faltou efetividade. Enquanto o Tricolor não aproveitava as chances, o The Strongest fez.

Aos 27 minutos, após excelente defesa de Marchesín que evitou o gol de falta de Ursino, Amoroso pegou a sobra, cruzou e Triverio aproveitou de cabeça para ampliar o placar. Após isso, a equipe da casa controlou a partida e venceu o duelo.