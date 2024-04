Flamengo sai na frente, mas cede empate para o Millonarios na Libertadores

O Flamengo não segurou o Millonarios e cedeu o empate ao time colombiano na noite desta terça-feira (2), em El Campín, em Bogotá, na primeira rodada da Copa Libertadores. O clube carioca saiu na frente com Pedro, de pênalti, mas, a equipe da casa empatou com Ruiz.

Este é foi o primeiro gol que o Flamengo sofreu sob o comando de Tite. O Mengão tem se destacado pelo forte esquema na defesa, além do ataque e precisão nas bolas decisivas. No entanto, em Bogotá, isso não funcionou.

VEJA MAIS

O time carioca até foi melhor em alguns momentos do jogo, mas, não segurou o ritmo. Por volta dos 15 minutos do segundo tempo, Arrascaeta sofreu pênalti e Vásquez, jogador que fez a falta na grande área, foi expulso da partida, deixando o Mengão com um a mais em campo. .

Pedro bateu o pênalti e converteu a cobrança: Flamengo 1 a 0. Contudo, a equipe carioca não aproveitou a vantagem do gol e do jogador a mais. Já o Millonarios viu uma oportunidade e cresceu no jogo.

Aos 34 minutos, Ruiz marcou o gol dos donos da casa e garantiu o empate de 1 a 1 nesta primeira partida da competição.

A rodada inicial da Libertadores será concluída até a próxima quinta-feira (4). O Flamengo faz parte do grupo E, e ocupa a liderança no momento.

O próximo compromisso do Mengão na competição é na quarta-feira (10), contra o Palestino, no Maracanã. Além disso, a equipe decide o título do Cariocão neste domingo (7) diante do Nova Iguaçu. O clube venceu o primeiro jogo por 3 a 0.