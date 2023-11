Paysandu: lateral e meia são dispensados e barca de rescisões aumenta; confira os nomes

O Paysandu anunciou nesta terça-feira (14) a dispensa de mais dois jogadores do elenco que disputou a temporada de 2023. Segundo publicação do site do Papão, o lateral-esquerdo Eltinho e o meia Ronaldo Mendes não fazem mais parte do time. De acordo com o clube, as rescisões ocorreram em comum acordo com a diretoria.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Na nota, o Paysandu disse que houve uma "antecipação da rescisão de contrato", fato que tem ocorrido com todos os jogadores dispensados pelo Papão após o final da Série C. No final do comunicado, o clube agradece o jogador pelos serviços prestados.

VEJA MAIS

Passagens na Curuzu

O lateral-esquerdo Eltinho chegou no Paysandu no início da temporada e esteve na equipe em todos os torneios disputados pelo Bicola em 2023 - Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série C. Com a camisa alviceleste, o jogador atuou em 23 partidas e marcou dois gols.

Eltinho começou o ano como titular, ainda com a equipe comandada por Márcio Fernandes. No entanto, o lateral enfrentou vários problemas físicos em Belém e acabou perdendo vaga no time principal. Na reta final da temporada, o atleta assistiu ao acesso do Paysandu do banco de reservas, substituindo eventualmente o titular da posição, Kevyn.

Já Ronaldo Mendes chegou ao Paysandu na parte final da primeira fase da Série C. Defendendo as cores do Papão, o meia, que havia sido transferido do futebol turco, atuou em nove partidas, marcando um gol.

O meia começou no banco, mas logo conquistou a posição de titular, após fazer o primeiro da virada bicolor em cima do Náutico-PE, pela 17ª rodada da primeira fase. O jogador seguiu na equipe principal por mais três partidas, mas perdeu espaço após a chegada de Alencar, que atuou em todos os seis jogos do Papão no quadrangular de acesso.

Lista de dispensas pelo Paysandu

Além de Eltinho e Ronaldo Mendes, desde o término bem-sucedido da campanha na Série C 2023 o Paysandu oficializou a rescisão de outros 14 jogadores. Confira a seguir:

Goleiro Thiago Coelho

Zagueiro Rodolfo Filemon

Zagueiro Wesley Santos

Lateral-direito Anilson

Lateral-esquerdo Kevyn

Lateral-esquerdo Igor Fernandes

Volante Alencar

Volante Lucas Paranhos

Volante Arthur

Volante Nenê Bonilha

Meia Leandrinho

Atacante Nicolas Careca

Atacante Mirandinha

Atacante Dalberto