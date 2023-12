É do Papão! Sonho da torcida bicolor, Nicolas fecha com o Paysandu e deve ser anunciado em breve

O nome mais aguardado pela torcida bicolor será finalmente anunciado. O centroavante Nicolas, atualmente no Ceará, assinou contrato com o Paysandu e deve desembarcar na capital paraense nos próximos dias. A notícia foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal junto a uma fonte ligada ao futebol bicolor. Além dele, o zagueiro Wanderson, atualmente no América-MG, também virá a Belém.

A novela envolvendo o nome do atleta se arrasta há meses. O presidente do clube, Maurício Ettinger, nunca escondeu o desejo de repatriar o atacante que defendeu o Papão por três temporadas, até a metade de 2021. Depois disso ele foi para o Goiás, permanecendo por três temporadas, até seguir para o Ceará, com quem estava em processo de finalização de contrato.

Nicolas tem 34 anos e na temporada de 2023 disputou 22 partidas pelo Goiás, divididas entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Copa Verde. No segundo semestre rumou ao Ceará, para mais 31 partidas pela Série B. No primeiro semestre marcou oito gols e deixou o segundo com mais três. A última vez em que esteve em campo foi no último dia 25 de novembro, na derrota por 3 a 1 para o Juventude, pela Série B.

O atacante foi contratado pelo Vovô com a expectativa de suprir a ausência de Vitor Gabriel, mas não correspondeu em campo, alternando momentos entre a titularidade e o banco de reservas. Por outro lado, no Paysandu é muito querido pela torcida, graças às boas atuações entre os anos de 2019 e 2021, antes de se transferir para o Goiás. No clube bicolor, o atleta disputou 103 jogos e marcou 37 gols, além de ter conquistado dois títulos do Campeonato Paraense (2020 e 2021).

Por fim, o Papão trará também o zagueiro Wanderson, de 30 anos. O defensor teve uma temporada bastante produtiva, disputando competições de maior relevância no cenário nacional. Pelo América-MG, em 2023, disputou 13 partidas, incluindo o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. O último jogo dele foi no dia 11 de julho, contra o Colo-Colo, pelo torneio continental.