Categorias de base de Paysandu seguem sem previsão para utilizar as instalações do CT Raul Aguilera

Oficialmente inaugurado no último dia 02 de dezembro, o novo Centro de Treinamento (CT) do Paysandu, Raul Aguilera, segue em fase de ampliação para acomodar o elenco bicolor para as próximas temporadas. Apesar das expectativas positivas, as categorias de base do Papão ainda não deverão usufruir plenamente do CT, evidenciando uma lacuna na infraestrutura do clube em meio às competições estaduais.

Impossibilitados de treinar no estádio da Curuzu, os atletas do sub-17 e sub-20 do Paysandu treinam no campo do Kasa, localizado no bairro da Cidade Nova. O técnico Hélio dos Anjos chegou a destacar algumas dificuldades enfrentadas pela comissão técnica quanto a utilização do novo CT, indicando que não pretende utilizá-lo como prioridade.

“Cerca de 80% do trabalho é internamente e só depois vamos para o campo. Se fizermos algo e depois pegarmos um ônibus, isso (deslocamento) quebra. Até agora a maior dificuldade do CT é essa. Eu particularmente não gosto de me deslocar para treinar…É preciso campo para os treinamentos, vou tentar aproveitar ao máximo o gramado [do CT], mas serão trabalhos esporadicamente”, disse o treinador do Paysandu em entrevista concedida no último dia 14 de dezembro.

O novo empreendimento do clube alviceleste terá custo total estimado entre 10 e 15 milhões de reais, e a direção do Paysandu planeja avançar com as obras já no próximo ano. Apesar de não haver previsão para que as categorias de base utilizem plenamente o novo CT, o coordenador de base do Papão, Ricardo Lecheva, assegurou mudanças no planejamento e na infraestrutura para os atletas do sub-17 e sub-20.

"O CT ainda não oferece instalações completas, somente um campo para treino com vestiários adaptados, por enquanto. Sempre esperamos mais para os anos seguintes e agora, com o acesso do profissional [para a série B do Brasileirão], é óbvio que esperamos uma atenção e um investimento maior nas categorias de base. Com local próprio de treinamento, uma equipe de staff maior e mais qualificada, além de melhorias gerais na estrutura, assim como um alojamento para podermos trazer jovens do interior", disse o coordenador.

Em meio aos entraves relacionados à infraestrutura para treinamentos, a base bicolor segue com campanhas de destaque no Campeonato Paraense de 2023. No futebol masculino, ambas as equipes estão classificadas para as semifinais do Parazão em suas respectivas categorias. De acordo com Ricardo Lecheva, o retrospecto de 2023 segue atendendo as expectativas.

‘Ainda não finalizamos a temporada da base, mas o desempenho tem sido muito bom, apesar de apenas um título no sub-17 da Copa Pará Metropolitana. No sub-20 saímos na semifinais e agora no Campeonato Paraense estamos na semifinal nas duas categorias, com grandes chances de títulos e vagas para Copa do Brasil dessas categorias. No feminino chegamos à final de todas as categorias disputadas’, disse o dirigente.