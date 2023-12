Membro da campanha do Paysandu na Libertadores, Rodrigo Chagas vai treinar time de Roraima

O ex-lateral Rodrigo Chagas, que defendeu o Paysandu nos anos de 2003 e 2004, foi anunciado como o novo treinador do Monte Roraima-RR, clube recém-criado. Nesta temporada, o clube disputará a Primeira Divisão do Campeonato Roraimense de Futebol.

Quando jogador, Rodrigo teve uma participação importante no Paysandu. Apesar de passar pouco tempo na capital paraense - pouco mais de um ano -, o ex-lateral compôs o elenco bicolor que disputou a Copa Libertadores de 2003. Rodrigo disputou seis das oito partidas do Papão na competição.

A participação na Copa Libertadores foi emblemática na história do Paysandu. Após conquistar a Copa dos Campeões em 2002, o Bicola garantiu o direito de disputar a maior competição do continente no ano seguinte. Na primeira fase, o Papão teve uma campanha invicta, mas acabou sendo eliminado nas oitavas de final para o Boca Juniors-ARG.

Rodrigo como treinador

O ex-lateral não terá no Monte Roraima a primeira experiência como treinador. Antes da equipe do Norte do Brasil, Rodrigo comandou o Atlético-BA, Juazeirense-BA e Jacuipense-BA e Vitória-BA.

Monte Roraima

Fundado em março deste ano, já tem registro oficial na Federação Roraimense de Futebol e na CBF. Outro fato novo é que o Monte Roraima já foi fundado como Sociedade Anônima do Futebol, sendo assim, a primeira SAF do futebol roraimense.