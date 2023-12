Destaque do Remo na Série C, zagueiro Diego Ivo é anunciado como reforço do Confiança-SE

O zagueiro Diego Ivo, que defendeu o Remo na temporada de 2023, foi anunciado como novo reforço do Confiança-SE na última segunda-feira (12). Assim como o Leão, o Dragão Sergipano vai disputar a Série C do Brasileirão no próximo ano.

Diego Ivo deixou o Remo em alta com a torcida, mas não teve o contrato renovado com a nova diretoria, dirigida pelo executivo de futebol Sérgio Papellin. Na última temporada, o zagueiro foi um dos destaques da arrancada azulina que impediu o rebaixamento do Time de Periçá à Quarta Divisão Nacional.

Pelo Remo, Diego Ivo participou de 29 partidas e marcou um gol. Antes do Leão ele havia defendido as cores do CRB-AL, Brasil de Pelotas-RS, Novo Hamburgo-RS, Juventude-RS e São Bento-SP, além de ter tido uma curta passagem pelo futebol português, time pelo qual atuou em 2017.

No mesmo ano, inclusive, Diego Ivo iniciou uma marcante passagem pelo Paysandu, maior rival do Remo. Em um ano e meio na Curuzu, o jogador disputou 60 partidas e marcou sete gols. Além disso, ele conquistou um título da Copa Verde, em 2018, mas acabou rebaixado à Série B do Brasileiro no mesmo ano.

No Confiança-SE, Diego Ivo terá a companhia de outro jogador que atuou no futebol paraense: o volante Betinho. O atleta foi revelado pela base do Remo, clube por onde ficou até o ano de 2012.