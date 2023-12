Paysandu vence Juventude e avança às semifinais do Parazão Sub-20

O Paysandu venceu o Juventude por 2 a 0 nesta quinta-feira (21) e avançou no Campeonato Paraense Sub-20. Com o resultado, conquistado no campo um do Centro da Juventude (CEJU), o Papão mantém os 100% de aproveitamento no torneio.

O primeiro tempo da partida foi de poucas emoções. Com a manhã bastante chuvosa em Belém, o campo apresentou muitas poças d’água, o que atrapalhou o andamento da disputa.

No segundo tempo, aos oito minutos, após cobrança de falta, Roger recebeu de fora da área, chutou forte de canhota no ângulo do goleiro e fez um belo gol. Já aos 28, em cobrança de pênalti, Lucas Augusto selou a classificação da equipe bicolor, que já marcou ao todo 62 gols no estadual.

Além do Paysandu, garantiu vaga nas semifinais o Carajás. As equipes aguardam os demais classificados para serem definidos os confrontos, datas e horários da próxima fase.

Assim como ocorreu nas quartas de final, as semifinais serão disputadas em partidas únicas. Em caso de empate, a vaga na fase seguinte será definida nos pênaltis.