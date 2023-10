Paysandu aplica goleada impressionante no Atlético JM9 pelo Parazão sub-20

Na manhã deste sábado (28), Paysandu e Atlético JM9 se enfrentaram no campo 1 do Ceju, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense Sub-20. Os bicolores enfiaram uma impressionante goleada pelo placar de 18 a 0, permanecendo na liderança do grupo B, com 12 pontos.

A chuva de gols começou cedo, nos primeiros minutos da etapa inicial, e não parou mais. Marcaram em favor do Paysandu Dedy (5x), Lucas (2x),Gabriel (2x), Mayron (2x), Zachi (2x), João Victor (2x) e Yuri.

A vitória bicolor foi a quarta seguida no Parazão sub-20. No próximo dia 3, a equipe enfrenta o Belenense, também no Ceju, enquanto o Atlético JM9 encara o CRT-23. A derrota manteve o time na lanterna, com três derrotas em três partidas.

O torneio

As 35 equipes foram divididas em cinco chaves, com sete clubes cada. Os times jogam entre si dentro de cada grupo, no sistema de pontos corridos, apenas em jogos de ida. Os três primeiros de cada chave, assim como o melhor quarto colocado no geral, avançam às oitavas de final.

A partir de então, o torneio será disputado no formato mata-mata, em partidas de ida e volta. Caso persistam empates após a soma dos dois jogos, a decisão do classificado se dará por disputa de pênaltis. A previsão é que o campeonato encerre até o dia 15 de dezembro.

O Remo é o atual campeão estadual da categoria. O Leão derrotou o Pinheirense na final de 2022, nos pênaltis, após empatar por 3 a 3 no placar agregado.