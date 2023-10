Clube do Remo empata com Cruzeirão em jogo do Parazão sub-20

Clube do Remo e Cruzeirão fizeram na manhã desta terça-feira (17) um dos jogos válidos pela segunda rodada do Campeonato Paraense de Futebol da categoria sub-20. A partida foi disputada no campo 1 do Ceju e terminou com o empate em 1 a 1. Com o resultado, os dois times ocupam agora a primeira e segunda posição da chave D da competição, com vantagem remista pelo saldo de gols.

Pelo lado azulino, Kanu conseguiu furar o bloqueio defensivo para abrir o placar, enquanto Rodrigo descontou para o Cruzeirão. Ao final da partida, o treinador azulino, Eivaldo Junior lamentou o empate e garantiu que a equipe não apresentou um futebol no nível em que costuma jogar. "Fizemos um jogo fora da realidade do nosso time. A gente sabe que tem um grupo bom, coeso, mas infelizmente hoje fizemos um primeiro tempo até bom, mas as bolas não entraram com as oportunidades de gol", lamenta.

O treinador disse ainda que, na falta de arremate por parte de seus atacantes, coube ao adversário tomar proveito da situação e fugir do resultado negativo. "No segundo tempo, como eu digo, quem não faz gol sofre. Infelizmente a equipe deles cresceu. A gente fica triste, mas sábado teremos outra oportunidade de fazer bonito dentro de casa", encerra.

Outros jogos

Também na manhã desta terça-feira, outro jogo movimentou a 2 rodada no complexo esportivo do Ceju, em Belém. No campo 2 do CT, Cabanos perdeu para o Paraense pelo placar de 4 a 3. No período da tarde, no mesmo local, está programada a partida entre Maracanã e Craques do Futuro. No campo 3, Terra Alta e Sacramenta se enfrentam também às 15h30, enquanto Ponte Nova e Tuna Luso duelam no campo 1 do local, às 15h30.