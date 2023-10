Seis jogos completam a primeira rodada do Parazão Sub-20; confira os resultados

Seis jogos completaram a primeira rodada do Campeonato Paraense Sub-20 nesta sexta-feira (13). Ao contrário da última quinta (12), que teve a presença dos dois gigantes do estado - Remo e Paysandu - a segunda leva de jogos da rodada inaugural do torneio teve a presença de clubes dedicados às categorias de base no estado. Alguns deles, inclusive, nem possuem equipes profissionais.

Esses são os casos do Santa Maria e do Trabalhista, que empataram por 0 a 0 com Vila Rica e Castanhal, respectivamente. Além disso, houve três partidas em que ambas as equipes participantes marcaram: Cruzeirão 2 x 1 Craques do Futuro; Terra Alta 3 x 1 Ponte Nova; e Boca Júnior 2 x 1 Sacramenta.

No entanto, o grande destaque da rodada foi a vitória do Carajás por 4 a 0 sobre o Salinas Desportivo. O placar foi o segundo maior da primeira rodada da competição e colocou o Carajás na liderança do Grupo A.

Apesar das partidas da última quinta e desta sexta, a rodada inaugural do Parazão Sub-20 ainda não está completa. No domingo (15), a Tuna Luso estreia contra o Sport Belém. A partida será disputada no estádio do Souza, às 9h30.

Regulamento

Segundo o congresso técnico, 35 equipes foram divididas em cinco chaves, com sete clubes cada. Os times jogarão entre si dentro de cada grupo, no sistema de pontos corridos, apenas em jogos de ida. Os três primeiros de cada chave, assim como o melhor quarto colocado no geral, avançam às oitavas de final.

A partir de então, o torneio será disputado no formato mata-mata, mas em partidas de ida e volta. Caso persistam empates após a soma dos dois jogos, a decisão do classificado se dará por disputa de pênaltis. A previsão é que o campeonato encerre até o dia 15 de dezembro.

O Remo é o atual campeão estadual da categoria. O Leão derrotou o Pinheirense na final de 2022, nos pênaltis, após empatar por 3 a 3 no placar agregado.