Tuna Luso goleira Sport Belém em jogo da segunda rodada do Parazão sub-20

A Tuna goleou o Sport Belém na partida que marcou o fim da primeira rodada do Campeonato Paraense sub-20. Jogando no estádio Francisco Vasques, o time cruzmaltino enfiou nada menos que seis gols no adversário, fechando a goleada em 6 a 0.

Os gols da Tuna foram marcados por Gilvan (3x), Yarley, TK e Pedro Dias. O time volta a campo no próximo dia 17, contra o Ponte Nova, no campo 1 do Ceju, a partir das 15h30. Já o Sport Belém terá pela frente, no dia seguinte, o Boca Junior, no campo 3 do Ceju, no dia 18, também a partir das 15h30.