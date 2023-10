Confira os resultados desta quinta-feira (12) do Campeonato Paraense Sub-20

O Campeonato Paraense de Futebol Sub-20 começou com oito partidas, nesta quinta-feira (12). Destaque para a goleada do atual bicampeão da competição, o Remo, por 4 a 0 contra o Paraense, no CT do Leão, em Outeiro. Felipinho, Matheus Greco, Solano e Edson Kauã marcaram para os azulinos, pelo Grupo D.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Já o Paysandu atropelou o CA Vila Rica, por 6 a 0, no CEJU/Campo 1. Junior foi o grande destaque da partida, com três gols marcados. Dedy, João Vitor e Lucas fecharam a goleada bicolor no Grupo B, que tenta impedir o domínio azulino no principal torneio de base do futebol paraense.

VEJA MAIS

Grupo A

Pela chave, todos os jogos ocorrem nesta sexta-feira (13). A partir das 9h30, o Salinas recebe o Carajás no Estádio Mario Couto. A partir das 15h30, o Santa Maria encara o Vila Rica SC no Campo do Olaria, enquanto o Trabalhista enfrenta o Castanhal no Estádio Carvalhão.

Grupo B

Pelo grupo do Paysandu, mais dois jogos foram realizados nesta abertura do campeonato. O Belenense goleou o Independente por 4 a 0, no CEJU/Campo 2. Já o Comercial empatou com o Benevides no CEJU/Campo 3 em 1 a 1.

Grupo C

Esta chave também teve goleada para começar. O Juventude atropelou o União Paraense por 5 a 0 no Barcarenão. Já o Bragantino perdeu para o Pedreira por 2 a 0 no CEJU / Campo 2, já pela parte da tarde. No Campo 3, o Tapajós venceu o Estrela por 1 a 0.

Grupo D

Pelo grupo do Remo, o Maracanã superou o Cabanos por 2 a 1 no Campo 1 do CEJU, pela tarde. A chave continua nesta sexta (13), com Craques do Futuro contra Cruzeirão, às 9h30, no Campo 3 do CEJU.

Grupo E

A primeira se encerra com os jogos do grupo E, também nesta sexta, com a presença da Tuna Luso. Às 9h30, a Ponte Nova encara o Terra Alta, no Campo 1 do CEJU. Às 15h30, duas partidas: o Boca Junior encara o Sacramenta, no Campo 2 do CEJU, enquanto a Tuna enfrenta o Sport Belém no Campo 1.