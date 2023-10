Em busca do tri no Parazão Sub-20, Remo estreia com goleada sobre o Paraense

O Clube do Remo estreou com o pé direito no Campeonato Paraense Sub-20. Em busca do tricampeonato da competição, a equipe azulina recebeu o Paraense, em partida realizada na manhã desta quinta-feira (12), no Centro de Treinamento do clube, em Outeiro. Ao final da partida, a garotada azulina saiu vitoriosa, com direito a goleada.

Sob o comando do técnico Eivaldo Jr, o Remo partiu para o ataque e logo abriu o placar com Felipinho. Além dele, viram os gols de Matheus Grecco, Solano e Edson Kauã, fechando a goleada por 4 a 0. Ao final do jogo, o treinador do time destacou a eficiência da base, que vem construindo um trabalho sólido, sendo novamente um dos favoritos ao título.

"Eu queria muito agradecer a Deus esse nosso início de campeonato. Hoje tivemos o grupo todo à nossa disposição, fizemos um bom jogo. O adversário também propôs o jogo e, como eu sempre digo, futebol se resolve dentro de campo. Não se pode perder gol, é preciso ser eficiente nas finalizações. Acredito que fizemos um primeiro tempo muito bom, dentro daquilo que propomos. Já no segundo demos uma baixada no ritmo, mas mantivemos o controle e fechamos com o resultado de 4 a 0".

Na próxima rodada, o time azulino encara o Cruzeirão, no próximo dia 17, em partida agendada para o campo 1 do Ceju, a partir das 9h30. Já o Paraense encara o Cabanos, no campo 3 do Ceju, também no dia 17, no mesmo horário.