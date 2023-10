Parazão sub-20 começa nesta quinta-feira (12), com 15 jogos na primeira rodada; confira a tabela

Começa nesta quinta-feira (12) o Campeonato Paraense da categoria sub-20, o principal torneio de futebol de base em solo estadual, que movimenta 32 times em busca de um título e da visibilidade que pode mudar para sempre a vida dos jovens que sonham com a carreira no futebol. Ao todo, 15 partidas abrem a primeira rodada, sendo oito disputadas já nesta quinta-feira e outras sete no dia seguinte. O Clube do Remo é o atual bicampeão da competição.

Todo o sistema de disputa foi definido entre os participantes em um congresso técnico realizado no mês de setembro deste ano.

Grupo A: Vila Rica, Carajás, Santa Maria, Capitão Poço, Salinas, Trabalhista e Castanhal.

Grupo B: Paysandu, CRT Benevides, Independente, Atlético JM9, Belenense, Comercial e Vila Rica.

Grupo C: Estrela, Pedreira, União Paraense, São Francisco, Juventude, Bragantino e Tapajós.

Grupo D: Independência, Cabanos, Craques do Futuro, Remo, Paraense, Cruzeirão e Maracanã.

Grupo E: Terra Alta, Pinheirense, Tuna Luso, Boca Júnior, Sacramenta, Sport Belém e Ponte Nova

Jogos

Tabela de jogos sub-20

Regulamento

O Parazão Sub-20 segue o critério de disputa adotado em Congresso Técnico formado pelos 32 clubes participantes que, para a primeira fase, foram divididos em três grupos de seis times e dois grupos com oito. Eles jogam entre si conforme a regionalidade, em sistema de ida e volta. Os três melhores classificados em cada chave avançam à fase seguinte, totalizando 15 clubes. Um 16ª também avança com os demais, sendo aquela que obtiver o melhor quarto lugar entre os grupos.

Nas oitavas de finais os classificados serão organizados conforme a classificação geral, onde será adotado o critério de cruzamento olímpico entre os primeiros oito colocados e os últimos oito classificados, em jogo único. Os vencedores dos confrontos avançam às quartas de final e novamente se enfrentam em jogo único, avançando pela semifinal, que extingue qualquer vantagem anterior, e assim caminham até a decisão do título, que será feita em jogo único pelos dois clubes com as melhores campanhas.

Em caso de empate na final, a decisão se dará na disputa de penalidades máximas. Outro critério da competição diz respeito à idade dos atletas, delimitada entre os nascidos de 2003 a 2007, ou seja, podem disputar o sub-20 atletas dos 16 aos 20 anos. Já as substituições ficam limitadas a sete atletas por jogo, desde que respeitados no máximo três atos de troca. Outro ponto importante é sobre a inscrição de atletas, permitida, conforme o regulamento, até o último dia útil que anteceder o 1º jogo da última rodada das fases classificatórias (1ª e 2ª fases).