Técnico do Remo Sub-20 nomeia principais promessas da equipe: 'Solano, Felipinho, Kanu...'

Favorito ao título do Campeonato Paraense Sub-20, o Remo segue rotina de treinamentos no CT do Leão, em Outeiro, distrito de Belém. Embalado pela campanha na Copa do Brasil Sub-20, a equipe estreia contra o Paraense na próxima quinta-feira (12), às 9h30, no próprio CT.

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o técnico da equipe, Eivaldo Junior, comentou sobre o momento do time: "Acreditamos muito na nossa equipe. Ela vem de competições. Temos agora o Campeonato Paraense, fizemos uma boa campanha na Copa do Brasil, viemos da Copa Pará, a equipe é praticamente a mesma. O grupo é o mesmo, esperamos fazer um bom estadual para a Copa São Paulo", afirmou.

Já em relação aos nomes que, segundo Eivaldo, já têm condições de participar da equipe principal azulina, o técnico não poupou elogios para uma série de jogadores. Além disso, o comandante reforçou o desejo de que o próximo treinador tenha um olhar especial para os jovens da base:

"Solano, Felipinho, Kanu, Guty, Mateus Grego, Pedro Victor, Ramires. Todos têm uma base muito boa, estão prontos para serem integrados ao profissional. A gente espera que a próxima comissão [técnica] vejam esses atletas com carinho, sonhamos em ver eles no profissional do clube", declarou o técnico do Leão.

Por fim, o técnico do Sub-20 apontou também um ponto positivo neste ano de 2023 para as categorias de base. De acordo com Eivaldo, a melhora no calendário é uma das melhores novidades, que deve ajudar na evolução do futebol de formação no Pará.

"Estamos há mais de cinco anos trabalhando na base. Já consegui ser campeão paraense fazendo 11 jogos. Este ano tivemos uma grata surpresa: Copa Pará, Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Copa São Paulo. A gente fica naquela expectativa de ver essas competições fortalecerem nossos atletas e equipes. Ficamos entre as cinco melhores equipes da Copa do Brasil, ano passado entre os oito, na Copa SP eliminados três equipes paulitas e estamos satisfeitos", concluiu.