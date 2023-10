Diretoria do Remo negocia amistoso para equipe sub-20 antes da estreia no Parazão

A diretoria do Remo negocia um amistoso para a equipe sub-20 do clube, que vai disputar o Campeonato Paraense da categoria. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino nesta terça-feira (3).

De acordo com a fonte, ainda não há um adversário confirmado. No entanto, a diretoria do clube deseja colocar os garotos em um teste mais físico antes da estreia no Parazão sub-20, que começa na próxima semana.

Por enquanto, os atletas do Simba seguem uma rotina de treinamentos no CT do clube, que fica no distrito de Outeiro, em Belém. Em alguns momentos, os jogadores da base participam de atividades com a equipe de futebol feminino do Leão, mas bastante restritas.

O Remo entra no Parazão Sub-20 como o grande favorito ao título. Depois de uma boa campanha na Copa do Brasil da categoria - torneio no qual o Simba parou nas quartas de final, para o Grêmio - o time azulino quer levar com seriedade a disputa do estadual. O torneio é importante para a equipe azulina porque classifica o campeão para a Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem.

O Simba estreia no Parazão Sub-20 na quinta-feira (12) diante do Paraense. A partida será disputada às 9h30, no CT do Remo, em Outeiro.