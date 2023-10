Faltando 10 dias para fim do prazo, Remo não recebeu inscrições de chapas para eleição presidencial

Faltando 10 dias para o final do prazo de inscrições de chapas para a presidência do Remo, o clube ainda não recebeu nenhuma formalização de candidatura. A informação foi confirmada nesta terça-feira (3) ao Núcleo de Esportes de O Liberal pela secretaria azulina.

As inscrições para a presidência azulina começaram no dia 18 de setembro, antes do prazo determinado pelo estatuto remista. A decisão foi tomada pelo presidente da Assembleia Geral do Leão, o advogado Daniel Lavareda, devido ao grande número de pré-candidatos ao cargo mais alto do clube. No entanto, nenhuma dessas candidaturas foi oficializada até o momento.

Demonstram intenção de concorrer ao cargo o atual vice-presidente, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão; o ex-diretor do clube Marco Antônio Pina, o Magnata; o empresário Jader Gardeline; e o atual diretor de marketing do Leão, Renan Bezerra. Dois dos quatro pré-candidatos já têm data de lançamento de candidatura marcada.

Candidato da situação, o Tonhão lançará a chapa na próxima quinta-feira (5), às 19h, no Hotel Sagres. Já pela oposição, a programação da chapa de Jader Gardeline ocorrerá no dia 10, no Hotel Princesa Louçã. Magnata e Renan Bezerra ainda não se pronunciaram sobre o pleito.

Eleições e sócios

As eleições azulinas estão marcadas para ocorrer no dia 12 de novembro, no Ginásio Serra Freire, em Belém. A posse do novo presidente ocorrerá imediatamente após o resultado das urnas. O novo mandatário azulino assumirá o comando pelos próximos três anos e será o sucessor de Fábio Bentes, atualmente no comando do Leão.

A perspectiva é de que 3 mil sócios estejam aptos a participar das eleições do Remo. O colégio eleitoral, no entanto, só será divulgado após a oficialização das chapas.