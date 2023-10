Parazão Sub-20: Campeonato Paraense terá 32 clubes; confira os grupos de Remo e Paysandu

O Campeonato Paraense categoria Sub-20 masculino já possui data para iniciar. A Federação Paraense de Futebol (FPF) informou em seu site oficial a tabela básica da competição, além do regulamento. A bola rola no próximo dia 12 de outubro.

O Parazão Sub-20 terá a participação de 32 clubes, que serão divididos em cinco grupos, sendo quatro equipes que fazem parte da Região Metropolitana de Belém. Os três primeiros de cada chave avançam, além do quarto mais bem posicionado entre todas as chaves, passam para a disputa das oitavas de final.

Atual bicampeão do Parazão Sub-20, o Remo faz parte do grupo D, ao lado de Independência, Cabanos, Craques do Futuro, além de Paraense, Cruzeirão e Maracanã. Já o Paysandu, maior rival azulino, faz parte da chave B, junto com CRT Benevides, Independente, Atlético JM9, Belenense, Comercial e Vila Rica.

O Leão Azul estreia no dia 13 de outubro, às 9h30, contra o Paraense, no Campo 3 do CEJU. Já o Papão encara na estreia o Vila Rica, no dia 12, às 9h30, no Campo 1 do CEJU, em Belém.

Veja os grupos do Parazão Sub20 2023

A: Vila Rica, Carajás, Santa Maria, Capitão Poço, Salinas, Trabalhista e Castanhal

B: Paysandu, CRT Benevides, Independente, Atlético JM9, Belenense, Comercial e Vila Rica

C: Estrela, Pedreira, União Paraense, São Francisco, Juventude, Bragantino e Tapajós

D: Independência, Cabanos, Craques do Futuro, Remo, Paraense, Cruzeirão e Maracanã

E: Terra Alta, Pinheirense, Tuna Luso, Boca Júnior, Sacramenta, Sport Belém e Ponte Nova