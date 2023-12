Paysandu goleia o Boca Júnior e avança no Parazão Sub-20

O Paysandu goleou o Boca Júnior por 4 a 0 na tarde deste domingo (17) e avançou às quartas de final do Campeonato Paraense Sub-20. O destaque da partida foi o atacante Lucas, que fez dois tentos da vitória bicolor. A partida ocorreu no Campo I do Centro da Juventude (Ceju).

O Papão abriu o placar logo no primeiro tempo, aos 34 minutos, com Lucas. Na etapa final, aos 19, Júlio Cezar ampliou. Aos 37, Thiaguinho fez mais um. E quatro minutos depois, em cobrança de pênalti, Lucas fez o segundo dele na disputa e garantiu a classificação às quartas.

Agora, o Paysandu aguarda a definição dos confrontos para conhecer seu próximo adversário no torneio. Assim como ocorreu nas oitavas de final, as quartas serão disputadas em partidas únicas. Em caso de empate, a vaga na fase seguinte será definida nos pênaltis.

O Paysandu é uma das únicas equipes da competição que tem 100% de aproveitamento. Até o momento, o Papão disputou 13 partidas, conquistou 13 vitórias, marcou 71 gols e sofreu apenas quatro. Além do Bicola, apenas a Tuna tem campanha parecida, com 11 jogos e 11 vitórias.