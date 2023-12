Após anos na Europa, Geferson é apresentado no Paysandu e diz que clube é conhecido fora do Brasil

"O time que eu sempre quis jogar". Foi com essa frase que o lateral-esquerdo Geferson começou a entrevista de apresentação no Paysandu, na tarde deste domingo (17), no Centro de Treinamentos Raul Aguilera. Segundo o jogador, que estava na Bulgária e defendeu grandes times pelo Brasil, as referências do Papão são as melhores possíveis para os jogadores.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

"É um time de massa, o maior campeão da Amazônia. Para mim a felicidade é muito grande de voltar para o Brasil, voltar para a minha terra, voltar para jogar no Paysandu. Um projeto muito bom passado para mim, que eu acreditei e aceitei. Não chego a jogar contra o Paysandu, mas é um time grande, falado em todo lugar do Brasil, até fora do Brasil", explicou.

VEJA MAIS

Geferson jogou na Bulgária nos últimos seis anos. Depois duas temporadas no Internacional-RS, clube no qual foi revelado - e uma breve passagem pelo Vitória-BA, em 2017, o jogador se transferiu para o CSKA Sofia. Questionado sobre os aprendizados adquiridos nesse período na Europa, o jogador disse que evoluiu taticamente e que vai trazer esses conhecimentos ao elenco do Paysandu.

"Foi muito bom [a passagem pela Europa]. Anos de aprendizado, tenho o passaporte búlgaro e tudo mais. Deu para aprender bastante sobre tática. Eu acho que eu vou estar muito mais experiente do que saí daqui. Quando a gente sai daqui, a gente sai muito novo, ainda meio verde. Mas creio que esse tempo todo de Europa me fez aprender bastante. Eu acho que vou ter mais experiência e mais tático", finalizou.

O Paysandu segue as atividades de pré-temporada no decorrer da semana. A primeira parte das atividades será realizada em Belém. No início de 2024, a equipe viaja para Barcarena, onde ficará até às vésperas da estreia no Parazão, que ocorre no dia 20 de janeiro.