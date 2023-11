Paysandu bate CRT 23 fora de casa e mantém 100% de aproveitamento no Parazão Sub-20

O Paysandu segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense Sub-20 de 2023. O Papão venceu, nesta sexta-feira (17), o CRT 23, no estádio Begozão, em Benevides, por 2 a 1. Yuri e Roger marcaram para os bicolores. Irituia diminuiu para os donos da casa.

Já classificado à próxima fase, a vitória manteve o Papão na liderança do Grupo B. Com uma campanha perfeita de oito jogos, oito vitórias e 24 pontos, o Bicola tem os segundos melhores ataque e defesa do torneio, perdendo apenas para a Tuna Luso.

A próxima partida alviceleste na competição será na terça-feira (21). Às 9h30, o time bicolor enfrenta o Independente, no campo 2 do Centro da Juventude (Ceju).

VEJA MAIS

Regulamento

Na primeira fase, as equipes foram divididas em cinco chaves: quatro com clubes da região metropolitana de Belém, e um com clubes da região nordeste do estado. Os três mais bem colocados, além do melhor 4° colocado, avançam de fase.

Nas oitavas de final, as equipes são organizadas conforme a classificação geral, onde é adotado o cruzamento olímpico entre os oito primeiros e os oito últimos, em partida única. Os clubes seguem se enfrentando, em mata-mata, até a grande decisão, prevista para ocorrer em dezembro.