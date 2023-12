Oficializado pelo Paysandu, Nicolas deve desembarcar à capital paraense na próxima semana

O atacante Nicolas está a caminho do Paysandu e deve desembarcar em Belém possivelmente no próximo dia 3 de janeiro. É o que apurou o núcleo de esportes de O Liberal junto a fontes.

O atacante vem para a sua segunda passagem pelo Paysandu e defenderá o manto bicolor na tempo​rada. A expectativa é de que o atleta faça parte da segunda etapa da pré-temporada bicolor, em Barcarena.

Desde o fim da Série B, quando defendeu o Ceará, o jogador foi especulado na Curuzu. A volta do ídolo era um desejo da diretoria bicolor. Outros clubes se interessaram por ele, como o Sport Recife, mas Nicolas optou por retornar ao clube bicolor.

O ídolo da torcida bicolor atuou no Paysandu por três temporadas, 2019, 2020 e 2021, disputando 103 jogos, sendo considerado ídolo do clube por muitos bicolores. Durante os 30 meses vestindo a camisa alviceleste, ele conquistou dois títulos do Campeonato Paraense (2020 e 2021).

Ele deixou o Papão para atuar pelo Goiás, onde ficou um pouco mais de duas temporadas até assinar com o Ceará. Com a camisa do Vozão, ele atuou em 31 partidas e marcou três gols nesta temporada.