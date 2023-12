Paysandu vai receber quase R$ 90 mil da transferência de Pikachu, afirma presidente

O Paysandu deve receber quase R$ 90 mil da transferência de Yago Pikachu do Shimizu S-Pulse, do Japão, para o Fortaleza-CE, concretizada no dia 24 de dezembro. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente bicolor, Maurício Ettinger, disse que o Papão terá direito a pouco menos de 4% da negociação. A informação foi confirmada nesta terça-feira (26).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Vai ser 3,73%. Esse o percentual do Pikachu que o Paysandu tem direito. O Restante do percentual, será dividido entre Tuna Luso, Carajas, Castanhal e Vasco da Gama", informou Ettinger à reportagem.

VEJA MAIS

O valor recebido pelo Papão – exatos R$ 89.900,00 – será referente ao mecanismo de solidariedade da Fifa. A cada transferência internacional de um jogador, os clubes formadores do atleta tem direito a até 5% dos valores envolvidos. Esse percentual, no entanto, é dividido por todos os clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 e 23 anos.

Segundo Ettinger, o valor que correspondente ao Paysandu será inteiramente destinado às obras do Centro de Treinamento Raul Aguilera, que fica no bairro das Águas Lindas, em Belém. No momento, a estrutura tem apenas o primeiro campo apto pra jogo. A ideia da direção é, já no próximo ano, inaugurar o segundo campo de treinos e construir as primeiras edificações no local, como vestiários e alojamentos.

Pikachu no Fortaleza

Ao todo, Pikachu acumulou 168 partidas, 42 gols e 25 assistências pelo clube entre 2021, 2022 e 2023. No entanto, em meados de 2022 o jogador rumou para o Japão, já que tinha como objetivo jogar no exterior.

No entanto, a estadia dela em terras japonesas não foi boa, disputando apenas 12 jogos. Com o time rebaixado para a Segunda Divisão, ele retornou por empréstimo ao Fortaleza até o final deste ano, com opção de compra. Desde que voltou ao clube, teve boas atuações, sendo o terceiro maior artilheiro da equipe com 13 gols.

No ano passado, em julho, Pikachu se transferiu para o Shimizu S-Pulse por um total de R$ 4,3 milhões naquela época. Agora, os 500 mil dólares investidos pelo Fortaleza equivalem à cerca de R$ 2,4 milhões.