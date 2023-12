Novo zagueiro do Paysandu presenteia mãe com casa nova; veja

Anunciado no último dia 5, o zagueiro Lucas Maia é uma das peças contratadas pelo clube para a temporada de 2024. Vindo diretamente do futebol mexicano, o defensor já se encontra na capital paraense, mas antes de desembarcar providenciou junto ao "bom velinho" um belo presente de natal para a mãe, repostado por ele na internet: uma casa nova.

Lucas Maia tem 30 anos, foi revelado na base do Grêmio-RS, mas está há cinco temporadas no futebol do México. Por lá jogou pelo Cafetaleros de Chiapas, Cancún e Puebla, clube onde atua há três anos e meio. No Brasil, o atleta passou por Resende-RJ e São José-RS, além de acumular passagens pelo futebol europeu, no Vejle-DIN e Birkirkara-MAL.

Em 2023, Lucas Mendes disputou 25 jogos pelo Puebla, a maioria como titular, marcou um gol e deu uma assistência.

Com todo esse histórico na carreira, o jogador aproveitou para homenagear a genitora durante as festas de natal. Lucas já foi integrado ao grupo e segue treinando na primeira parte da pré-temporada bicolor.