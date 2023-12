Mais cinco jogadores do Paysandu desembarcam em Belém; atletas passarão por avaliações médicas

O Paysandu segue a pré-temporada e, após a passagem do Natal, o clube alviceleste vem recebendo os novos contratados para a temporada 2024. Na tarde desta terça-feira (26), cinco jogadores desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belém, para iniciar exames médicos e avaliações e posteriormente serem integrados ao elenco para a pré-temporada.

O goleiro Diogo Silva, o lateral-direito Bryan, o volante Gabriel Bispo, o meia Biel e o atacante Hyuri desembarcaram em Belém e foram recebidos pelo staff do Papão. Todos os jogadores receberam a nova camisa do Paysandu e posaram para as fotos. O clube alviceleste tenta montar todo o elenco para a temporada 2024 e fazer com que reforços pontuais cheguem ao decorrer das competições, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro.

Goleiro e goleador

Diogo Silva, goleiro de 37 anos, estava no CRB-AL e teve passagens por Ceará-CE e Vasco da Gama-RJ. Nas três últimas temporadas disputou a Série B do Brasileirão pelo clube alagoano sendo titular absoluto. O goleiro também possui a característica de marcar gols, foram quatro na carreira, todos de bola parada.

Goleiro Diogo Silva já esta em Belém (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Lateral

Bryan Borges, de 27 anos, estava disputando a Série B pelo Grêmio Novorizontino. O lateral-direito iniciou a carreira no Juventude-RS, jogou na Chapecoense e atuou pelo Náutico de 2020 a início de 2023 e trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos, no Timbu pernambucano.

Bryan Borges é o mais novo lateral-direito do Papão (Jorge Luís Totti / Paysandu)

De fora do país

O volante Gabriel Bispo, de 26 anos, estava na Finlândia onde jogou as duas últimas temporadas pelo KuPS. Antes de se transferir para fora do país, Bispo teve passagens pelo Vila Nova-GO, Vitória-BA, além do Juventude. Em 2023 realizou 23 partidas e marcou dois gols.

Gabriel Bispo com a camisa do Papão (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Empréstimo

O meia ofensivo Biel, de 21 anos, chega ao Paysandu após 13 jogos na Série B do Brasileiro pelo Grêmio Novorizontino-SP. A equipe paulista quase subiu para elite do futebol nacional e Biel, que é cria do Coritiba, chega ao Papão por empréstimo junto ao Coxa.

Biel chega ao Paysandu após passagem pelo Novorizontino-SP (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Experiência

Já o atacante Hyuri, de 32 anos, estava no CRB-AL também atuando na Segunda Divisão nacional. Experiente, Hyuri rodou por vários clubes do Brasil como Audax-RJ, Botafogo-RJ, Atlético-MG, Ceará-CE, Sport-PE e Atlético-GO. O atacante jogou no futebol da China, Emirados Árabes Unidos e Malásia.

Atacante Hyuri estava no CRB-AL (Jorge Luís Totti / Paysandu)