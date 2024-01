Colunistas projetam briga por investimentos da dupla Re-Pa e sucesso do interior em 2024

O ano de 2024 para o futebol paraense parece ser bastante promissor. Pelo menos é o que afirmam os colunistas do Grupo Liberal. Em contato com a reportagem, os formadores de opinião avaliaram o cenário apresentado aos clubes do estado e afirmaram que bons frutos podem ser colhidos na próxima temporada, desde que haja responsabilidade na gestão de recursos, sobretudo os financeiros.

Quem abordou o futuro dos dois principais clubes do estado - Remo e Paysandu - foi o jornalista Pio Netto. Segundo ele, o acesso bicolor à Série B, conquistado no final da temporada passada, também foi benéfico ao maior rival, o Time de Periçá. Ele afirma que a rivalidade fez com que as equipes elevassem os investimentos para o próximo ano, possibilitado contratações mais qualificadas e, portanto, uma maior probabilidade de bom rendimento em 2024.

Raimar, hoje no Remo, veio do futebol do exterior (Samara Miranda / Remo)

"O futebol paraense vive uma expectativa diferente para a temporada 2024. O acesso obtido pelo Paysandu trouxe consequências objetivas em matéria de investimentos, não só no próprio clube mas também no adversário mais direto, o Remo, que mesmo na Série C já trabalha com mentalidade acima. O que até o ano passado era estimativa, em 2024 vira uma realidade, na qual os gigantes do futebol paraense precisam se adequar, qualificar suas estruturas, para evitar o fenômeno sobe e desce", explicou.

Paysandu iniciou a pré-temporada com orçamento de R$ 70 milhões (Jorge Luís Totti / Ascom Paysandu)

Quem comentou sobre o futuro do futebol paraense, mas voltado ao interior do estado foi o jornalista Abner Luiz. Segundo ele, a perspectiva é animadora para as equipes de fora de Belém, sobretudo para Cametá e Águia de Marabá, que disputarão a Série D do Brasileirão. Apesar do bom início de temporada, o colunista diz que o desempenho dessas equipes na Quarta Divisão é uma incógnita, já que os desafios nacionais são enfrentados "em voo solo".

O Águia de Marabá é o atual campeão paraense (Thiago Gomes / O Liberal)

"Por mais que venha um ou outro recurso do próprio Governo, ou Município, mas muitas vezes essas equipes não conseguem manter o mesmo patamar do estadual. Às vezes perde jogador para outros clubes, mas acho que o Águia, diferente do Cametá, tem um lastro maior, mais experiência em competições como essas. Então, vivemos uma expectativa para saber como essas equipes vão suportar a Série D", disse.

Cametá foi o quarto colocado do último Parazão (Divulgação / Cametá)

A temporada de 2024 começa para os clubes paraenses no dia 20 de janeiro, na primeira rodada do Parazão. Os torneios nacionais começam apenas no dia 21 de fevereiro, com a primeira fase da Copa do Brasil, torneio no qual participam Remo, Paysandu e Águia de Marabá. Após o final dos estaduais, no dia 21 de abril, começa o Campeonato Brasileiro.